В центре Минска сел военный вертолет Ми-8

Так началась совместная тренировка военных медиков и авиаторов ВВС и войск ПВО.

К винтокрылой машине моментально подъехал реанимобиль. По легенде, вертолет должен был транспортировать пациента с огнестрельным ранением. В точке назначения пострадавшего встречал еще один реанимобиль и медики отряда специального назначения белорусской армии.

Раненого быстро отвезли в Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил. Там в 2016 году создали Республиканский центр огнестрельной травмы, уточняет tut.by.

Благодаря этой тренировке медики отработали оперативную доставку раненых, изучили возможные пути эвакуации пострадавших. А летчики отработали разные варианты пролета и посадки над населенным пунктом.