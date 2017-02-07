В США открылась вакансия дегустатора шоколада

Среди требований к кандидатам указаны, к примеру, коммуникабельность и знание английского языка.

Сотрудник должен будет давать честную и объективную оценку продуктам, сравнивать их, участвовать в дискуссиях и так далее. Таким образом, дегустатор должен будет работать над улучшением вкусовых качеств продукции компании.

Международная компания по производству продуктов питания, кофе и растворимых напитков Mondelez International появилась в июне 2012 года, в результате отделения от фирмы Kraft Foods Inc. Среди шоколадной продукции компании: Milka, Lacta, Toblerone, Alpen Gold и так далее.

Ранее в феврале сообщалось, что российский финансовый сервис «Сравни.ру» ищет тестировщика страховых случаев в отдел экспериментальной аналитики. В обязанности тестировщика входит активный отдых во время частых путешествий.