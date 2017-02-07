Блогера Лапшина экстрадировали в Азербайджан

Александр Лапшин был задержан в Минске в 2016 году по просьбе Азербайджана, который обвинил его в незаконном въезде на свою территорию. Блогеру был запрещен въезд в республику в 2013 году из-за посещения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, однако, как утверждает следствие, в 2015 году он посетил Азербайджан по украинскому паспорту.