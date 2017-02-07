Блогера Лапшина экстрадировали в Азербайджан
Блогер с двойным гражданством России и Израиля Александр Лапшин депортирован из Белоруссии в Азербайджан. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», находящийся в аэропорту Баку.
Блогер с двойным гражданством России и Израиля Александр Лапшин депортирован из Белоруссии в Азербайджан. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», находящийся в аэропорту Баку.
Как сообщает «РИА Новости», глава
Александр Лапшин был задержан в Минске в 2016 году по просьбе Азербайджана, который обвинил его в незаконном въезде на свою территорию. Блогеру был запрещен въезд в республику в 2013 году
В январе 2017 года Генпрокуратура Азербайджана направила в Минск запрос об экстрадиции Лапшина. 20 января на основании материалов азербайджанской стороны, белорусская прокуратура решила выдать блогера Азербайджану.
Во вторник, 7 февраля, Верховный суд Белоруссии подтвердил законность экстрадиции Лапшина. Ходатайство блогера о признании решения прокуратуры незаконным суд отклонил.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 31 января назвала решение белорусской стороны о выдаче Лапшина Баку «недопустимым».