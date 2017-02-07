Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
22:57 (мск), источник: РБК

Блогера Лапшина экстрадировали в Азербайджан

Блогер с двойным гражданством России и Израиля Александр Лапшин депортирован из Белоруссии в Азербайджан. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», находящийся в аэропорту Баку.

Как сообщает «РИА Новости», глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов также подтвердил прибытие спецрейса с блогером из Белоруссии в аэропорт Гейдара Алиева в Баку.

Александр Лапшин был задержан в Минске в 2016 году по просьбе Азербайджана, который обвинил его в незаконном въезде на свою территорию. Блогеру был запрещен въезд в республику в 2013 году из-за посещения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, однако, как утверждает следствие, в 2015 году он посетил Азербайджан по украинскому паспорту.

Читайте также
Блогер Лапшин принес извинения президенту Азербайджана

В январе 2017 года Генпрокуратура Азербайджана направила в Минск запрос об экстрадиции Лапшина. 20 января на основании материалов азербайджанской стороны, белорусская прокуратура решила выдать блогера Азербайджану.

Во вторник, 7 февраля, Верховный суд Белоруссии подтвердил законность экстрадиции Лапшина. Ходатайство блогера о признании решения прокуратуры незаконным суд отклонил.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 31 января назвала решение белорусской стороны о выдаче Лапшина Баку «недопустимым».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь