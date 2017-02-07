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23:05 (мск), источник: УНИАН

Билеты на Евровидение-2017 появятся в феврале

В Национальной общественной телерадиокомпании ожидают, что билеты на международный песенный конкурс Евровидение-2017 появятся в продаже уже в этом месяце.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сообщении НСТУ.

«Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, — это происходило и в марте (12 марта — в 2012 году, 16 марта — в 2009-м)», — рассказал заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак.

Он отметил, что 6 февраля Антимонопольный комитет Украины обязал НСТУ отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на Евровидение-2017 после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Маэстро тикет систем».

«Мы будем выполнять решение Антимонопольного комитета, это — уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом (ЕВС) и не будем принимать никаких решений без согласования с ними», — отметил Грицак.

По результатом тендера на отбор официального билетного агента конкурса было выбрано частное предприятие «В Тикет» (Concert.ua).

*** Евровидение состоится весной 2017 года в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая. В целом продажа и бронирование билетов будет осуществляться для девяти шоу — шесть генеральных репетиций, два полуфинальных соревнования и финал Евровидения-2017.

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