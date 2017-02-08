На дорогах скользко! Прогноз погоды на 8 февраля в Калининградской области
В одном только Калининграде в течении дня было зарегистрировано больше 60-ти
В одном только Калининграде в течении дня было зарегистрировано больше 60-ти
8 февраля на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, местами умеренный снег, слабая метель. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.
Ветер восточный 5−10 м/с, местами порывы 12−15 м/с.
Температура воздуха ночью минус 7… минус 12 °C, днем минус 6 … минус 9 °C.
Видимость 4−6 км, в снеге 1−2 км. На дорогах снежный накат, гололедица.