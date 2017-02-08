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00:02 (мск), источник: Nur.kz

60-килограммовую опухоль мужчины приняли за ожирение

Хирурги американского штата Миссисипи вырезали 60-летнему американцу опухоль весом в 60 кг. Образование возникло в нижней части живота больного и мешало ему жить более 10 лет.

Источник: Nur.kz

Все это время врачи принимали опухоль за ожирение. После операции пациент выразил надежду на то, что сможет встать на ноги впервые за десять лет.

«Чтобы опухоль не болталась между ног, мне приходилось фиксировать ее специальными ремнями на шее», — поделился своими воспоминаниями больной.

Спасти жизнь американцу удалось благодаря его супруге, которая не отчаялась после отказа множества больниц и не переставала искать новых медиков.

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