Одержимые дьяволом. Настоящая история «салемских ведьм»

Страшная история поселения пуритан Сегодня термин «охота на ведьм» используется чаще всего тогда, когда речь идёт о гонениях на сторонников политических взглядов, которые не разделяет большинство. Но на протяжении веков «охота на ведьм» была охотой в прямом смысле: охваченные религиозной истерией люди стремились истребить тех, кого подозревали в колдовстве.

Жертвами подобной охоты в Западной Европе стали десятки тысяч человек.

Не минула чаша сия и Новый Свет, где одной из самых известных и страшных историй стал процесс над «салемскими ведьмами». Городок Салем был основан в 1629 году английскими колонистами-пуританами. Салем ничем особенным не выделялся среди других поселений Америки. Пуритане, будучи людьми глубоко и истово верующими, склонны были считать различные бедствия — неурожаи, эпидемии, нападения индейцев — происками дьявола, действующего через подручных. Такими считались люди, занимавшиеся колдовством.

К колдовству отношение было чрезвычайно серьёзным: в 1641 году за него была законодательно установлена смертная казнь.

Полвека Салем не вспоминал о подобной каре для колдунов, пока в 1692 году не произошли события, которые впоследствии прогремели на весь мир. Диагноз: «колдовство» В январе 1692 года у дочери и племянницы местного пастора Сэмюэла Пэрриса — девятилетней Элизабет Пэррис и двенадцатилетней Эбигейл Уильямс — были обнаружены симптомы неизвестной болезни. Девочки кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, их тела принимали необычные позы.

Когда пастор пытался читать девочкам проповедь, они затыкали уши.

Спустя несколько дней аналогичные симптомы заболевания были отмечены у нескольких подружек Элизабет и Эбигейл. 8 февраля 1692 года доктор Уильям Григгс объявил, что все девочки стали жертвами колдовства. Свои выводы доктор обосновал ссылкой на работу Коттона Мэзера «Memorable Providences Relating to Witchcrafts and Possessions», где описывался подобный случай, произошедший в Бостоне. Виновницу нашли быстро: в доме Пэррисов служила рабыня по имени Титуба. По некоторым данным, её привезли с Барбадоса. Девочки объявили, что Титуба рассказывала им о колдовстве. Тем временем количество девочек со странным заболеванием увеличивалось, достигнув семи. Тогда жители Салема сделали вывод: Титуба действовала не одна.

Титуба и дети.

«Так мы все тут скоро станем ведьмами и демонами» Пострадавших девочек снова допросили, и они указали ещё на двух женщин: нищенка Сара Гуд и тяжелобольная вдова Сара Осборн. 1 марта 1692 года все три женщины были арестованы. Поначалу арестованные все отрицали, но давление на них усиливалось. Над Сарой Гуд провели «следственный эксперимент»: привели пострадавших девочек и велели «ведьме» посмотреть на них. Девочки тут же начали кричать и корчиться. Для судей это было убедительным доказательством виновности. Вскоре задержанные стали признаваться в связи с дьяволом: в частности, в наведении порчи, встречах с оборотнем и полётах на мётлах.

К чести жителей Салема, среди них нашлись и те, кто с самого начала не поверил в эту историю, посчитав, что девочки на самом деле просто симулируют странный недуг.

«Если этим девчонкам дать волю, так мы все тут скоро станем ведьмами и демонами. Так что надо бы их привязать к столбу, да и выдрать как следует», — сказал один из горожан. Сами девочки, видя, что происходит, тоже испугались. Две из них попытались забрать показания назад, сказав, что всё выдумали. Но остальные «жертвы» их не поддержали, а сами «борцы с ведьмами» готовы были заподозрить в колдовстве и раскаявшихся. Перепугавшись, девочки снова стали говорить о том, что на них напустили порчу ведьмы, обвинив ещё несколько человек.

Салемские ведьмы в зале суда.

Предводителем сил зла объявили священника В марте 1692 года были арестованы четырёхлетняя дочь Сары Гуд Дороти, Марта Кори, Ребекка Нёрс и Рэйчел Клинтон. Марта Кори относилась к числу тех, кто считал происходящее фарсом, и это тоже сочли знаком причастности к колдовству.

Маленькая Дороти Гуд просто хотела к маме, ради чего, по настоянию взрослых, согласилась признать себя ведьмой.

Если первые три арестованные женщины не посещали церковь, что в глазах пуритан делало их преступницами, то новые подозреваемые были прилежными прихожанками. Среди жителей Салема произошёл раскол: многие считали, что дело зашло уже слишком далеко. Однако большинство было на стороне обвинения. Расследование продолжалось. В апреле 1692 года по обвинению в колдовстве были арестованы Сара Клойс, Элизабет Проктор и её муж, Джон Проктор, муж Марты Кори Жиль и ещё несколько человек. 20 апреля 1692 года двенадцатилетняя Анна Путнам заявила, что ей являлся «призрак священника», который душил и пугал ее. Она назвала имя священника: Джордж Берроуз. Джордж Берроуз был реальной личностью, уважаемым человеком. Однако задержанные, которых к тому времени было около 30 человек, стали давать на него показания. Его обвиняли в том, что он летал с девушками на вершину горы, чтобы заставить их присягнуть дьяволу, что он организовывал шабаши ведьм, наводил порчу на солдат, которые терпели поражения от индейцев. Говоря современным языком, Берроуза объявили главарем преступного сообщества.

«Ведьмин дом» в Салеме построен не позднее 1642 года. Здесь жил судья Корвин, отправивший на эшафот 19 ведьм. | Источник: AP 2016

«Отче наш» под виселицей и смертельные пытки В мае 1692 года начался процесс по делу «салемских ведьм». Сара Осборн, не дождавшись приговора, 10 мая умерла в тюрьме. Аргументы защиты судей не убедили. 2 июня прозвучал первый смертный приговор, который был вынесен пожилой женщине Бриджит Бишоп. Её повесили 10 июня. 19 июля 1692 года казнили Сару Гуд, Ребекку Нёрс и ещё несколько женщин. 5 августа очередь дошла до Джорджа Берроуза. Уже стоя под виселицей, священник попытался в последний раз образумить горожан.

Он без запинки прочёл молитву «Отче наш», что, согласно поверью, колдун сделать не может.

В толпе началось брожение, но распорядитель казни убедил собравшихся, что это дьявол таким образом искушает их. Джордж Берроуз был повешен. 19 сентября 1692 года к 80-летнему фермеру Жилю Кори, который категорически отказывался признавать вину, применили «а peine forte et dure»: пытку тяжестью. На грудь Кори положили тяжёлые камни, и он медленно умирал под их весом. Даже с точки зрения законов того времени применение такой пытки было нарушением. Истязание продолжалось два дня, но мужчина умер, так и не признав вины. На следующий день его жена, Марта Кори, и ещё 7 человек были повешены.

Пытка тяжестью Жиля Кори.

Губернатор остановил казни, испугавшись за жену Массовый психоз стал распространяться и на соседние города, где тоже начались свои процессы. Для разоблачения ведьм приглашали всё тех же девушек из Салема.

Тем временем происходящее стало пугать даже тех, кто изначально инициировал процесс.

Священники заявили, что видения жертв в качестве доказательств использовать нельзя, поскольку это могут быть козни дьявола с целью опорочить невиновных. Губернатор Массачусетса Уильям Фипс, изначально давший добро на суд над ведьмами, ввёл запрет сначала на вынесение смертных приговоров, а затем и на новые аресты.

По некоторым данным, сделал он это по личным причинам: девочки обвинили в колдовстве его собственную жену.

Из-под стражи были освобождены 28 человек, а для рассмотрения дела пятерых оставшихся был сформирован Верховный суд штата Массачусетс. В мае 1693 года все оставшиеся фигуранты дела «салемских ведьм» вышли на свободу. Настало время подводить итоги. 19 человек были повешены, один умер под пытками, до пяти человек, по разным данным, скончались в тюрьме, а всего через заключение прошли от 150 до 200 человек. Четырёхлетняя Дороти Гуд провела в тюрьме восемь месяцев и лишилась матери.

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Покаяние Анны В 1697 году было объявлено, что в ходе процесса была допущена судебная ошибка, а в 1702 году решение суда было признано незаконным. 14 лет спустя Анна Путнам, отправившая на виселицу Джорджа Берроуза, написала покаянное письмо: «Я желаю покаяться перед Богом за ту печальную и скорбную роль, которая по воле Провидения выпала на долю семьи моего отца в 1692 году.

В том, что мне в детстве привелось волей Господней стать орудием обвинения нескольких человек в тяжком преступлении, через что они расстались с жизнью, однако теперь у меня есть все основания считать, что те люди не были виновны.

В то печальное время сатанинское наваждение обмануло меня, и я боюсь, что вместе с другими стала, хотя и безо всякого злого умысла или намерения с моей стороны, орудием в чужих руках, навлекла на свою голову и на головы моего народа проклятие невинно пролитой крови. Честно и прямо перед лицом Бога и людей заявляю, что всё, сказанное или сделанное мною тогда, было сказано и сделано не по злобе или из недоброжелательства к кому-либо, ибо ни к кому из них я таких чувств не питала, но единственно по невежеству в результате сатанинского наваждения. По этой причине я желаю пасть ниц и молить прощения у Господа и у всех тех, кому я причинила столько обид и горя, у тех, чьи родственники пострадали от обвинения. За триста лет, прошедших с момента этих событий, были выдвинуты десятки версий того, что могло стать причиной всего происшедшего. Предполагали и массовое отравление девочек, вызвавшее галлюцинации, и болезнь Хантингтона, поражающую нервную систему, и энцефалит. Кто-то настаивал на том, что девочки действительно просто заигрались. Посмертная реабилитация Впрочем, ни одна из этих причин не могла бы стать роковой, если бы не атмосфера общества того времени, где массовый психоз, выливавшийся в охоту на ведьм, был обычным делом. Самих девушек ждала горькая судьба. Окружающие их попросту боялись, стараясь держаться подальше. Лишь только одной, согласно имеющимся сведениям, удалось выйти замуж и создать семью. В 1711 году всех пострадавших законодательно восстановили в гражданских правах, вернули доброе имя казненным. Их родственникам была выплачена компенсация.

В 1752 году власти Салема решили, что дальше жить с подобной дурной славой нельзя, и переименовали город в Дэнверс.