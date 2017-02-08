Утвержден проект юго-восточной части Третьего пересадочного контура

Власти Москвы утвердили проект юго-восточной части Третьего пересадочного контура (ТПК) от станции «Каширская» до станции «Нижегородская улица». Об этом говорится в документах Москомархитектуры.

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На участке длиной в 11,5 километра между «Каширской» и «Нижегородской» расположатся еще четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Расчетная нагрузка станций составит от 55 до 360 тысяч человек в сутки.

«Участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Каширская» до станции «Нижегородская улица» намечается построить и ввести в эксплуатацию в 2019 году. Длина участка линии — 11,5 километра. Количество станций — четыре станции — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики», — говорится в документах Москомархитектуры.

Согласно документации ведомства, перегоны будут строиться закрытым типом, а станции — открытым, в котловане.

Загрузка проектируемых станций на расчетный срок планируется в следующих пределах: