Утвержден проект юго-восточной части Третьего пересадочного контура
Участок ТПК от «Каширской» до «Нижегородской» пройдет еще через четыре станции, общая длина перегонов составит 11,5 километра.
Участок ТПК от «Каширской» до «Нижегородской» пройдет еще через четыре станции, общая длина перегонов составит 11,5 километра.
Власти Москвы утвердили проект
На участке длиной в 11,5 километра между «Каширской» и «Нижегородской» расположатся еще четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Расчетная нагрузка станций составит от 55 до 360 тысяч человек в сутки.
«Участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Каширская» до станции «Нижегородская улица» намечается построить и ввести в эксплуатацию в 2019 году. Длина участка линии — 11,5 километра. Количество станций — четыре станции — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики», — говорится в документах Москомархитектуры.
Согласно документации ведомства, перегоны будут строиться закрытым типом, а станции — открытым, в котловане.
Загрузка проектируемых станций на расчетный срок планируется в следующих пределах:
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что запуск этого участка ТПК поможет бороться с «эффектом Выхино».
«Юг
Доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей Московского
«В обозначенном районе проходит русло