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12:31 (мск), источник: m24.ru

Утвержден проект юго-восточной части Третьего пересадочного контура

Участок ТПК от «Каширской» до «Нижегородской» пройдет еще через четыре станции, общая длина перегонов составит 11,5 километра.

Источник: Москва 24

Власти Москвы утвердили проект юго-восточной части Третьего пересадочного контура (ТПК) от станции «Каширская» до станции «Нижегородская улица». Об этом говорится в документах Москомархитектуры.

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На участке длиной в 11,5 километра между «Каширской» и «Нижегородской» расположатся еще четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Расчетная нагрузка станций составит от 55 до 360 тысяч человек в сутки.

«Участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Каширская» до станции «Нижегородская улица» намечается построить и ввести в эксплуатацию в 2019 году. Длина участка линии — 11,5 километра. Количество станций — четыре станции — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики», — говорится в документах Москомархитектуры.

Согласно документации ведомства, перегоны будут строиться закрытым типом, а станции — открытым, в котловане.

Загрузка проектируемых станций на расчетный срок планируется в следующих пределах:

  • «Кленовый бульвар» — 240 тысяч чел/сутки;
  • «Нагатинский Затон» — 55 тысяч чел/сутки;
  • «Печатники» — 250 тысяч чел/сутки;
  • «Текстильщики» — 360 тысяч чел/сутки.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что запуск этого участка ТПК поможет бороться с «эффектом Выхино».

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«Юг Таканско-Краснопресненской линии сейчас работает на пределе возможностей, его необходимо разгружать. Запуск этого участка Второго кольца метро поможет снять достаточно большой объем пассажиров с нее. Кроме того, возле станции “Печатники” расположена железнодорожная платформа, с которой будет гораздо удобнее добраться до юга Люблинско-Дмитровской и других линий. Таким образом, в перспективе печально известный “эффект Выхино” сойдет на нет. А после открытия пересадки на Кожуховскую линию в районе Косино мы вообще забудем об этом явлении», — пояснил он.

Доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Сергей Зеге считает, что метростроители вполне могут справиться с работой в отведенный срок.

«В обозначенном районе проходит русло Москвы-реки и залегают обводненные грунты. Однако там велось достаточно много строительства и в целом трасса знакома. Поэтому не думаю, что здесь возникнут какие-либо трудности. Современные щитовые комплексы способны проходить за месяц порядка 150 метров. И это не максимальная скорость. То есть, перегоны между станциями будут строиться семь-десять месяцев. А станцию открытым способом можно построить примерно за полтора года. Конечно, все это потребует серьезных ресурсов — однако справиться с задачей в отведенный срок вполне реально», — заключил эксперт.

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