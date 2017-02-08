Двойник Стоунхенджа в лесах Амазонки сняли на видео
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сети опубликовано видео гигантского «двойника» Стоунхенджа, найденного в тропических лесах Амазонки.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сети опубликовано видео гигантского «двойника» Стоунхенджа, найденного в тропических лесах Амазонки.
Как сообщает Daily Express, геоглифы, открытые бразильскими учеными, возникли примерно две тысячи лет назад. При этом вес некоторых каменных глыб превышает 40 тонн.
По мнению исследователей, древнейшие рукотворные строения Амазонской низменности выполняли ритуальные функции.
Ученые предполагают, что тропические леса Южной Америки хранят в себе еще много тайн.