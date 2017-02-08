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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Двойник Стоунхенджа в лесах Амазонки сняли на видео

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сети опубликовано видео гигантского «двойника» Стоунхенджа, найденного в тропических лесах Амазонки.

Как сообщает Daily Express, геоглифы, открытые бразильскими учеными, возникли примерно две тысячи лет назад. При этом вес некоторых каменных глыб превышает 40 тонн.

​По мнению исследователей, древнейшие рукотворные строения Амазонской низменности выполняли ритуальные функции.

Ученые предполагают, что тропические леса Южной Америки хранят в себе еще много тайн.

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