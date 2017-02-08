Транспортная полиция Владивостока не нашла мародеров на судне Yeruslan
За вчерашний день сотрудники правоохранительных органов дважды выезжали на место дислокации сухогруза и никого не застали.
За вчерашний день сотрудники правоохранительных органов дважды выезжали на место дислокации сухогруза и никого не застали.
Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.
Сотрудники транспортной полиции после многочисленных сообщений о разграблении судна Yeruslan, наконец, решило взять его под контроль. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в
Напомним, что в воскресенье, 5 февраля,
«В наши функциональные обязанности охрана объектов частной собственности не входит. Мы охраняем общественный порядок, а также реагируем на заявления граждан о
Также там уточнили, что никаких инцидентов во время этих поездок не было. Полицейские просто не обнаружили посторонних лиц на судне.
Напомним, что сухогруз Yeruslan был арестован и оставлен на рейде в Амурском заливе в сентябре 2015 года. Два года судно стояло нетронутым, но все изменилось после того, как