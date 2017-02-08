Транспортная полиция Владивостока не нашла мародеров на судне Yeruslan

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

Сотрудники транспортной полиции после многочисленных сообщений о разграблении судна Yeruslan, наконец, решило взять его под контроль. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ДФО, вчера полицейские дважды выезжали на объект на транспортной подушке, однако ни одного мародера так и не застали.

Напомним, что в воскресенье, 5 февраля, вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков дал поручение Владивостокскому линейному управлению МВД России на транспорте прекратить доступ посторонних лиц на судно, которые грабят судно. Многие решили, что на судне появится дежурный пост охраны, но оказалось, что полицейские просто будут два-три раза в сутки выезжать на место.

«В наши функциональные обязанности охрана объектов частной собственности не входит. Мы охраняем общественный порядок, а также реагируем на заявления граждан о каких-либо противоправных действиях. После многочисленных сообщений о мародерах на судне сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте приняли решение проверить Yeruslan. Вчера они выезжали к месту дислокации судна дважды. И такие поездки они будут осуществлять два-три раза в сутки, — рассказали в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ДФО.

Также там уточнили, что никаких инцидентов во время этих поездок не было. Полицейские просто не обнаружили посторонних лиц на судне.