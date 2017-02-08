В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны
«В рамках внезапной проверки боеготовности
Как говорится в сообщении, личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.
В ходе маршей расчеты отработали «нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения
Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, заявил ранее во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.