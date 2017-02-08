Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Горькая правда о гомеопатии
В Кремле ответили на обещание назвавшего Путина «убийцей»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
02:51 (мск), источник: РИА Новости

В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ПВО ВКС), обороняющие Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С» был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.

В ходе маршей расчеты отработали «нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности». После прибытия в назначенные районы подразделения приступят к развертыванию техники, контролю функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство, добавили в Минобороны.

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, заявил ранее во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Ответ Трампа на оскорбления в адрес Путина – жесткий и неожиданный»
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь