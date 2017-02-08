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03:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Более 2 тысяч заявок на дальневосточный гектар поступает со всей России в сутки

С начала февраля сайт НаДальнийВосток. РФ посетили больше 2 млн раз.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

Более 53,6 тысяч заявлений поступило в уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа с начала программы «дальневосточный гектар». Из них более 15,3 тысяч подано с начала третьего этапа программы по освоению Дальнего Востока, когда земельный участок уже может получить любой гражданин России.

«Заявки поступают со всех уголков страны. Получить гектар хотят жители 80 регионов России. Ежедневно поступает более 2 тысяч заявок. С начала февраля зарегистрировано более 2 миллионов посещений сайта НаДальнийВосток. РФ. Больше всего посещений из Москвы и Московской области, Приморского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На “горячую линию” поступило 107 тысяч звонков», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

С 1 февраля поступило более 6,5 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара» в Приморском крае, почти 3 тысячи заявок на получение земли в Хабаровском крае и более 2 тысяч заявок поступило в уполномоченные органы Республики Саха (Якутия).

Напомним, проект «Дальневосточный гектар» реализуется на Дальнем Востоке с 1 июня 2016 года — с момента вступления в силу соответствующего федерального закона, позволяющего гражданам России бесплатно получать землю в дальневосточных регионах из расчета не более 1 га на человека. Проект реализуется в три этапа. С 1 июня по 1 октября 2016 года получить бесплатную землю могли только жители субъектов Дальнего Востока и только в одном районе их региона, выбранном властями в качестве пилотного. В Приморье таким стал Ханкайский муниципальный район. С 1 октября 2016 по 1 февраля 2017 дальневосточники могли подать заявку на землю в любом районе своего региона. С 1 февраля претендовать на землю в любом регионе Дальнего Востока могут все граждане России, вне зависимости от места проживания и возраста.

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