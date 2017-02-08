Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
Горькая правда о гомеопатии
Разозливший Лукашенко чиновник из России ответил президенту
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
03:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Примводоканал»: с этого года жители МКД не будут переплачивать за ОДН

Расходы на общедомовые нужды будут рассчитываться строго по нормативам, а отвечать за все утечки будут управляющие организации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

«Примводоканал» напоминает жителям многоквартирных домов о том, что с 1 января 2017 года вводятся новые правила расчетов расходов воды, в соответствии с которыми сумма оплаты будет рассчитываться по установленным нормативам, а на управляющие компании (УК) будет возложена ответственность за бесконтрольное потребление и утечку коммунальных ресурсов. Такой подход приведет к снижению фактических затрат граждан на оплату ОДН и позволит повысить эффективность компаний по обслуживанию МКД. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в КГУП «Примводоканал».

С 1 января 2017 года произошли изменения в структуре оплаты за содержание общего имущества в многоквартирных жилых домах. Основанием послужило постановление кабинета министров № 1498 от 26 декабря 2016 года, согласно которому собственники жилья в многоквартирных домах не будут нести бремя переплат за независящий от них перерасход холодной воды. Это касается водоснабжения, водоотведения, а также горячего водоснабжения и электроэнергии. Отныне управляющие компании будут ответственны за использование и оплату всех коммунальных ресурсов. Поэтому жильцы в таких домах больше не будут получать счета по оплате общедомовых нужд в квитанциях КГУП «Примводоканала». Исключением являются дома, где собственники не выбрали непосредственный способ управления.

Расчет размера платы за общедомовые нужды (ОДН) будет произведен по нормативам, действующим на 1 ноября 2016 года. В срок до 1 июня 2017 года департамент по тарифам должен утвердить новые нормативы потребления.

Собственники квартир заметят изменения, в первую очередь, при оформлении платежных документов за коммунальные услуги. Так, соответствующие строки будут перемещены из раздела «Коммунальные услуги» в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения». При этом общая сумма самой платы не изменится.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крушение ТУ-104: 36 лет назад авиакатастрофа унесла жизни почти всего руководства ТОФ
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
Трамп и Эрдоган провели 45-минутный телефонный разговор
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь