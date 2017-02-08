«Примводоканал»: с этого года жители МКД не будут переплачивать за ОДН

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

«Примводоканал» напоминает жителям многоквартирных домов о том, что с 1 января 2017 года вводятся новые правила расчетов расходов воды, в соответствии с которыми сумма оплаты будет рассчитываться по установленным нормативам, а на управляющие компании (УК) будет возложена ответственность за бесконтрольное потребление и утечку коммунальных ресурсов. Такой подход приведет к снижению фактических затрат граждан на оплату ОДН и позволит повысить эффективность компаний по обслуживанию МКД. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в КГУП «Примводоканал».

С 1 января 2017 года произошли изменения в структуре оплаты за содержание общего имущества в многоквартирных жилых домах. Основанием послужило постановление кабинета министров № 1498 от 26 декабря 2016 года, согласно которому собственники жилья в многоквартирных домах не будут нести бремя переплат за независящий от них перерасход холодной воды. Это касается водоснабжения, водоотведения, а также горячего водоснабжения и электроэнергии. Отныне управляющие компании будут ответственны за использование и оплату всех коммунальных ресурсов. Поэтому жильцы в таких домах больше не будут получать счета по оплате общедомовых нужд в квитанциях КГУП «Примводоканала». Исключением являются дома, где собственники не выбрали непосредственный способ управления.

Расчет размера платы за общедомовые нужды (ОДН) будет произведен по нормативам, действующим на 1 ноября 2016 года. В срок до 1 июня 2017 года департамент по тарифам должен утвердить новые нормативы потребления.

Собственники квартир заметят изменения, в первую очередь, при оформлении платежных документов за коммунальные услуги. Так, соответствующие строки будут перемещены из раздела «Коммунальные услуги» в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения». При этом общая сумма самой платы не изменится.