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03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тигры облюбовали участки нефтепровода ВСТО-2 в Приморье

Охранники каждую неделю встречаются с этими хищниками в Спасском и Анучинском районах.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

Амурские тигры облюбовали приморский участок второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2), который входит в естественный ареал обитания редких животных. Их каждую неделю видят в Спасском и Анучинском районах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ООО «Транснефть — Дальний Восток».

«Еженедельно в Спасском районе Приморского края во второй половине января сотрудники службы охраны фиксировали в темное время суток встречи с краснокнижными хищниками в зоне действия нефтеперекачивающей станции (НПС) № 40. Появление тигров и их многочисленные следы в районе объектов ВСТО-2 ранее были отмечены около НПС № 36 в Хабаровском крае, а также НПС № 41, которая расположена в Анучинском районе Приморья у поселка с говорящим названием Тигровый», — рассказали представители компании.

Справка: Амурский тигр — редкий, сокращающийся в численности подвид. Обитает преимущественно в Приморском и Хабаровском краях.

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