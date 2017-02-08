Конкуренция заставила хабаровских перевозчиков снизить цены на проезд в автобусах

Со вторника, 7 февраля, пассажиров во всех автобусах, следующих по маршруту № 19, начали возить за 20 рублей. Пойти на такие меры перевозчика заставило обилие конкурентов на городских дорогах, сообщает портал «Губерния».

«В таком жестком режиме на наших дорогах, где сотни автобусов, мы выбираем меры, которые привлекут пассажиров. На проспекте 60-летия Октября здоровая конкуренция, а главная задача предприятия — получение прибыли. Поэтому поездим месяц, посмотрим, насколько будут актуальны наши меры. Если ничего не изменится, то мы вернемся на прежний уровень [цен]», — прокомментировал директор ООО «ДВТК “Хабавто”» Александр Жуков.

Эта же компания работает на маршруте № 7, по которому можно добраться из Березовки до вокзала. В течение месяца билет в «семерке» тоже стоил 20 рублей, но так как пассажиропоток не изменился, перевозчик вернулся к прежней цене в 22 рубля.