Волонтерский корпус создали в Хабаровском районе

В их числе — КВНщики, молодежные лидеры, ведущие и начинающие журналисты. Для волонтеров провели тренинги по командообразованию и организации мероприятий.

Планируется, что в следующий раз подобное занятие соберет около 100 молодых людей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского района.