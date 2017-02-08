Волонтерский корпус создали в Хабаровском районе
В Хабаровском районе создали волонтерский корпус. В первом слете приняли участие свыше 50 активистов.
В Хабаровском районе создали волонтерский корпус. В первом слете приняли участие свыше 50 активистов.
В их числе — КВНщики, молодежные лидеры, ведущие и начинающие журналисты. Для волонтеров провели тренинги по командообразованию и организации мероприятий.
Планируется, что в следующий раз подобное занятие соберет около 100 молодых людей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на