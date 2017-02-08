Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Хлоргексидин вызывает аллергию
Глава ДНР рассказал о количестве погибших в ходе последних боев
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
04:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Волонтерский корпус создали в Хабаровском районе

В Хабаровском районе создали волонтерский корпус. В первом слете приняли участие свыше 50 активистов.

В их числе — КВНщики, молодежные лидеры, ведущие и начинающие журналисты. Для волонтеров провели тренинги по командообразованию и организации мероприятий.

Планируется, что в следующий раз подобное занятие соберет около 100 молодых людей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровские футболисты будут тренироваться на Кипре
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь