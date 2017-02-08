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04:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сборка «Колеса обозрения» в Хабаровске находится под угрозой срыва — Копылов

Уже неделю предприниматель не может связаться с фирмой, которая доставляет детали.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

Постройка колеса обозрения в Хабаровске находится под угрозой срыва. Фирмы, ответственные за доставку многотонных конструкций, не выходят на связь уже неделю, сообщил корр. ИА AmurMedia учредитель ООО «Скалэнд» Семен Копылов.

Напомним, что новое шестидесятиметровое колесо обозрения на 24 кабины планировали открыть на набережной Амура к майским праздникам. Но внезапно в процесс возведения вмешались непредвиденные обстоятельства. Фирмы, ответственные за доставку деталей аттракциона, а также водитель фуры, уже выехавшей с частями аттракциона, перестали выходить на связь. Однако, по словам предпринимателя, криминал пока не подтвержден.

— Есть ощущение, что это просто недоразумение, но оно длится уже неделю. Пока мы наводим дополнительные справки о фирме. В крайнем случае, придется заказать новые детали, такая возможность у нас есть. Это, конечно, серьезно задержит нас в постройке, — уверил Семен Копылов.

Заметим, что по мнению главы «Скалэнда», даже если поставщик выйдет на связь и все же доставит конструкции, ситуация все равно отдалит для хабаровчан возможность полюбоваться на город с высоты.

— У нас сейчас очень плотный график. И весьма возможно, что этот форс-мажор не позволит нам уложиться в даты, которые мы анонсировали ранее. Но пока мы не падаем духом, — заключил Семен Копылов.

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