Минус 28. Отмена занятий в школах Челябинска 8 февраля

Морозы отменяют занятия в челябинских школах — не учатся первая и вторая смена с 1 по 7 класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из-за пониженной температуры воздуха в среду, 8 февраля, отменены занятия в школах Челябинска для учащихся 1−7 классов в первую и вторую смены. По данным на 5.00, столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер тихий. К обеду прогнозируется потепление до минус 26.