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06:37 (мск), источник: dostup1.ru

Минус 28. Отмена занятий в школах Челябинска 8 февраля

Из-за аномальных морозов не учатся первая и вторая смены.

Источник: РИА "Новости"

Морозы отменяют занятия в челябинских школах — не учатся первая и вторая смена с 1 по 7 класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Из-за пониженной температуры воздуха в среду, 8 февраля, отменены занятия в школах Челябинска для учащихся 1−7 классов в первую и вторую смены. По данным на 5.00, столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер тихий. К обеду прогнозируется потепление до минус 26.

Напомним, 8—11 февраля в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более ниже климатической нормы. Из-за мороза также приостанавливается работа всесезонного «чертова колеса». Аттракцион будет запущен, как только в городе потеплеет.

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