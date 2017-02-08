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04:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Хозяева нашли одну из лис, сбежавших из вольера в Хабаровске

Оказалось, что животное напугали соседские собаки.

Источник: Губерния онлайн

Вчера около 21:00 часов с помощью квадрокоптера хозяева сумели найти одну из своих сбежавших лис, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что две домашние лисы пропали из вольера во дворе дома на улице Бессарабской (район остановки «38-я школа») в ночь на вторник, 7 февраля.

Вчера вечером стало известно, что одного из сбежавших зверей — самку по кличке Лиса — нашли.

«Квадрокоптером мы увидели следы животного и стали искать. Оказалось, что лиса испугались соседской собаки. Нашли ее в метрах 500−600 от дома под гаражом, выманили и привели домой. Сейчас она уже в вольере. Вчера вечером у Лисы был стресс — она своего друга шпица не принимала, боялась, а сегодня уже нормально: вместе играют, она исполняет перед ним пируэты», — рассказала хозяйка животных Екатерина Карлсон.

Второго беглеца — лиса Тимошу — еще ищут.

«Очевидцы сообщили, что слышали, как скулит лиса в районе поворота на спиртзавод, но когда мы туда поехали, Тимошу не обнаружили. Продолжим поиски ближе к вечеру, так как днем лисы спят», — добавила Екатерина.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего животного, свяжитесь с Екатериной по телефону: 8−914−417−35−48.

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