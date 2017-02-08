Спикер Законодательной Думы Хабаровского края: ЕГЭ бояться не стоит

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

Накануне в краевом центре образования состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». В России проект такого масштаба реализован впервые, в нём задействовано 50 регионов страны. Родители выпускников, общественные и политические деятели, журналисты прошли все этапы сдачи итоговой аттестации. Свои силы попробовал и спикер краевого парламента Сергей Луговской, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

«ЕГЭ с момента его внедрения и по сегодняшний день вызывает много разговоров, иногда споров в нашем обществе. Это касается и формулировки заданий, и самой процедуры сдачи экзамена. Благодарен организаторам за приглашение попробовать свои силы. Это очень полезно, чтобы понять изнутри процесс организации сдачи Единого государственного экзамена», — сказал председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской.

После небольшого инструктажа каждого участника сдачи ЕГЭ досмотрели с помощью металлоискателя сотрудники охраны. Мобильные телефоны, другие электронные устройства пришлось оставить за пределами экзаменационной аудитории. Только после соблюдения всех обязательных формальностей сдающим выдали экзаменационные задания и бланки для заполнения ответов.

Так как тест носил ознакомительный характер, организаторы его провели по упрощённой схеме. Для ответов на пятнадцать вопросов взрослым отвели двадцать минут времени.

«Задания в тесте мне не показались сложными. Были вопросы на знание правил русского языка, пунктуации, были и вопросы на логику. В целом могу сказать, что ЕГЭ — это устоявшаяся система аттестации школьников, которая даёт всем ученикам равные возможности для сдачи экзамена и поступления в ВУЗы. Да, есть технические тонкости, которые нужно шлифовать. Но в целом могу сказать, что ЕГЭ бояться не стоит. А родители должны перед экзаменами создавать своим детям благоприятную психологическую атмосферу. Тогда всё у выпускников обязательно получится», — заключил Сергей Луговской.

После сдачи ЕГЭ участники акции обсудили со специалистами министерства образования Хабаровского края впечатления от сдачи экзамена, обменялись мнениями по совершенствованию организационного процесса.