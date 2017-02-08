Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спикер Законодательной Думы Хабаровского края: ЕГЭ бояться не стоит

Сергей Луговской сдал ЕГЭ по русскому языку.

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

Накануне в краевом центре образования состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». В России проект такого масштаба реализован впервые, в нём задействовано 50 регионов страны. Родители выпускников, общественные и политические деятели, журналисты прошли все этапы сдачи итоговой аттестации. Свои силы попробовал и спикер краевого парламента Сергей Луговской, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

«ЕГЭ с момента его внедрения и по сегодняшний день вызывает много разговоров, иногда споров в нашем обществе. Это касается и формулировки заданий, и самой процедуры сдачи экзамена. Благодарен организаторам за приглашение попробовать свои силы. Это очень полезно, чтобы понять изнутри процесс организации сдачи Единого государственного экзамена», — сказал председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской.

После небольшого инструктажа каждого участника сдачи ЕГЭ досмотрели с помощью металлоискателя сотрудники охраны. Мобильные телефоны, другие электронные устройства пришлось оставить за пределами экзаменационной аудитории. Только после соблюдения всех обязательных формальностей сдающим выдали экзаменационные задания и бланки для заполнения ответов.

Так как тест носил ознакомительный характер, организаторы его провели по упрощённой схеме. Для ответов на пятнадцать вопросов взрослым отвели двадцать минут времени.

«Задания в тесте мне не показались сложными. Были вопросы на знание правил русского языка, пунктуации, были и вопросы на логику. В целом могу сказать, что ЕГЭ — это устоявшаяся система аттестации школьников, которая даёт всем ученикам равные возможности для сдачи экзамена и поступления в ВУЗы. Да, есть технические тонкости, которые нужно шлифовать. Но в целом могу сказать, что ЕГЭ бояться не стоит. А родители должны перед экзаменами создавать своим детям благоприятную психологическую атмосферу. Тогда всё у выпускников обязательно получится», — заключил Сергей Луговской.

После сдачи ЕГЭ участники акции обсудили со специалистами министерства образования Хабаровского края впечатления от сдачи экзамена, обменялись мнениями по совершенствованию организационного процесса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Без имени и прошлого: мужчина, потерявший память, ищет своих родственников в Хабаровске
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь