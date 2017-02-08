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05:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в сети набирают популярность фотографии толстых тигров

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В сети набирают популярность фотографии располневших тигров, которые обитают в парке сибирских тигров в китайской провинции Харбин. Об этом сообщает Mirror.

Пользователи предположили, что тигры ели слишком много еды по случаю празднования Китайского Нового года (Spring Festival).

Несмотря на то, что некоторые выразили опасения по поводу здоровья хищников, на самом деле сибирские тигры (также известны как амурские) специально отъедают животы, чтобы адаптироваться к суровой зиме в Харбине.

Температура в этом регионе может опускаться до -20 градусов. Издание отмечает, что пользователи сети могут не беспокоиться за ожиревших тигров, так как животные вернут форму к лету.

Парк Сибирских тигров — крупнейший природный парк, расположенный на территории площадью миллион квадратных метров.

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