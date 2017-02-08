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05:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

ЕГЭ напишут родители школьников в Иркутске 10 февраля

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Иркутске 10 февраля.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, родители выпускников общеобразовательных организаций региона получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ по русскому языку — от рамки металлоискателя до получения результатов госэкзамена.

Условия сдачи государственного экзамена родителями идентичны процедуре итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций. На мероприятии можно будет увидеть, как проходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Продолжительность экзамена — 40 минут. Результаты экзамена каждый участник сможет получить в индивидуальном порядке в течение 1−1,5 часов после сдачи.

Участие в мероприятии примут министр образования региона Валентина Перегудова, заместитель начальника управления лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений — начальник отдела государственной аккредитации образовательных учреждений службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Людмила Гительман, руководитель регионального центра обработки информации Наталья Костенко, председатель областного совета ветеранов работников образования Людмила Тихонова, председатель областного родительского собрания Александра Наваренко.

Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: (3952) 24−12−60.

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