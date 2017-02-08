Огурцы и виноград подорожали в Иркутской области
Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в январе 2017 года составил 0,7%
Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в январе 2017 года составил 0,7%
Как сообщает 7 февраля 2017 года
Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,8%. Наибольший прирост цен зафиксирован на летние детские туфли (на 6%), стеклянную посуду, обои бумажные, ювелирные изделия и новые импортные автомобили (на 3%). На 1−2% выросли цены на майки, мужские футболки, женские модельные туфли, брюки для школьников, мыло, крем для лица, сигареты зарубежных торговых марок, игрушки мягкие, мячи футбольные, табуреты, зеркала, сковороды, часы, печатные издания,
Среди медицинских товаров более всего повысились цены на настойку пустырника (на 6%), термометр (5%), офтан катахром (4%), колдрекс, супрастин диазолин, алмагель (3%), нимесулид, левомеколь, бисопролол, эналаприл, аллохол, лоперамид и линекс (на 2%).
Практически без изменений остались цены на нитки, обувь резиновую, уголь и дрова для населения.
В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 1,1%.
В январе подорожали услуги пассажирского транспорта: проезд в пригородных поездах (на 10%), городских муниципальных автобусах, троллейбусах, маршрутных такси (повышение тарифов в городе Братске), коммерческих автобусах (рост в Братске и Тайшете), такси (на 4−6%). Выросли тарифы на ремонт холодильников, телевизоров, услуги бань и душевых, страхования (на 5−7%). Возросли в цене отдельные виды медицинских услуг: на 2,5−4% — стоматологические, 5% — первичная консультация
В то же время подешевели: проезд в поездах дальнего следования (на 6%), клинический осмотр животных (5%), зарубежные туристические поездки в Китай (3%) и европейские страны (на 1%).