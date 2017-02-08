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05:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Огурцы и виноград подорожали в Иркутской области

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в январе 2017 года составил 0,7%

Источник: Reuters

Как сообщает 7 февраля 2017 года пресс-служба Иркутскстата, цены на продовольственные товары выросли на 0,3%. Заметно подорожали огурцы (на 18%), виноград (13%), помидоры (8%), капуста и морковь (на 7%). Наблюдался рост цен (на 2−4%) на сырокопченую колбасу, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, филе сельди соленое, пресервы рыбные, молоко питьевое цельное стерилизованное, сырки творожные, сыры сычужные твердые и мягкие. В тех же пределах увеличились цены на сгущенное молоко, печенье, зефир, пастилу, картофель, чеснок и лимоны.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,8%. Наибольший прирост цен зафиксирован на летние детские туфли (на 6%), стеклянную посуду, обои бумажные, ювелирные изделия и новые импортные автомобили (на 3%). На 1−2% выросли цены на майки, мужские футболки, женские модельные туфли, брюки для школьников, мыло, крем для лица, сигареты зарубежных торговых марок, игрушки мягкие, мячи футбольные, табуреты, зеркала, сковороды, часы, печатные издания, школьно-письменные принадлежности и средства связи. В той же мере увеличились цены на печи микроволновые, электрочайники, машины швейные, дизтопливо, а также ряд стройматериалов (плиты древесностружечные, металлочерепицу, стекло оконное, мойки для кухни и обои виниловые).

Среди медицинских товаров более всего повысились цены на настойку пустырника (на 6%), термометр (5%), офтан катахром (4%), колдрекс, супрастин диазолин, алмагель (3%), нимесулид, левомеколь, бисопролол, эналаприл, аллохол, лоперамид и линекс (на 2%).

Практически без изменений остались цены на нитки, обувь резиновую, уголь и дрова для населения.

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 1,1%.

В январе подорожали услуги пассажирского транспорта: проезд в пригородных поездах (на 10%), городских муниципальных автобусах, троллейбусах, маршрутных такси (повышение тарифов в городе Братске), коммерческих автобусах (рост в Братске и Тайшете), такси (на 4−6%). Выросли тарифы на ремонт холодильников, телевизоров, услуги бань и душевых, страхования (на 5−7%). Возросли в цене отдельные виды медицинских услуг: на 2,5−4% — стоматологические, 5% — первичная консультация врача-специалиста, 6% — общий анализ крови. В пределах 2−4% возросла стоимость изготовления фотографий для документов, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, модельных стрижек, билетов в кинотеатры, посещения детского ясли-сада, проживания в гостинице, отдыха в Таиланде, прививок животным, санаторно-оздоровительных услуг. На 1,2−1,8% увеличилась плата за жилье для граждан — собственников жилья, в домах государственного и муниципального жилищных фондов и за услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ.

В то же время подешевели: проезд в поездах дальнего следования (на 6%), клинический осмотр животных (5%), зарубежные туристические поездки в Китай (3%) и европейские страны (на 1%).

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