В Иркутске задержали студента на иномарке с нецензурной надписью

Иркутские полицейские намерены привлечь к ответственности за мелкое хулиганство водителя иномарки, на которой были размещены нецензурные надписи. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В понедельник, 6 февраля, на улице Ивана Франко экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Тойота-Камри». В нарушение закона лобовое и передние боковые стекла иномарки оказались затянутыми темной пленкой, не соответствующей ГОСТу. Кроме этого, полицейские заметили непристойную надпись на декоративной рамке государственного регистрационного знака.

Находящегося за рулем остановленной «Тойоты» 21-летнего студента вуза юридического профиля доставили в отдел полиции для дачи правовой оценки его действиям, а после его поместили в спецприемник.

Как рассказал молодой человек, «Тойота», зарегистрированная на его отца, куплена более двух месяцев назад, и за это время нецензурную фразу он не заметил.

За нарушение правил тонировки автомобилиста привлекли к административной ответственности. По факту нецензурной надписи составлен ещё один протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Решение по этому материалу должен принять суд.