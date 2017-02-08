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09:35 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону из-за непогоды закрыты пять автодорог

В Ростовской области из-за сильных морозов, снегопада и метели сотрудники полиции ввели ограничение движения пассажирского транспорта на пяти автодорогах областного и межрегионального значения.

Источник: "Российская газета"

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции ограничено движение пассажирского транспорта на автодорогах на нескольких участках дорог областного и межрегионального значения», — сообщили «РГ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Перекрыты оказались автодороги Котельниково — Песчанокопская на участке с 93 по 190 километр, Устьман — Веселый — Сальск на участке с 80 по 142 километр, Егорлык — Сальск на участке с 36 по 69 километр, Сальск — Яшалта до 50 километра, Сальск — Городовиковск — до 42 километра.

Сотрудники ГИБДД патрулируют данные участки автодорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям.

Кроме того, для оперативного реагирования на возможные происшествия, вызванные непогодой и оказания помощи автомобилистам на участках федеральной автодороги М-4 «Дон» и М-21 сотрудники МЧС развернули пять мобильных пунктов обогрева. Отдельные мобильные пожарно-спасательные группы осуществляют патрулирование на заснеженных участках дорог.

Отметим, что в ночь с 6 на 7 февраля из-за сильной метели оказалась перекрыта дорога Котельниково — Песчанокопская.

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