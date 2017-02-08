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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Регион мечты. Когда в Кузбассе будет удобно жить?

В пятницу, 3 февраля, Кемеровскую область посетил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ.

Основной темой визита стало благоустройсво моногородов. Вместе с областными чиновниками и коллегами из Москвы Шувалов обсудил состояние кузбасских моногородов и обозначил планы на будущее.

Новая экономика.

В моногородах федеральное начальство планирует построить новую жизнь, совсем не связанную с градообразующими предприятиями. Для Кузбасса эта тема актуальна: у нас 24 города, экономика которых зависит от одного предприятия. Например, Мариинск сегодня на первом месте в регионе по напряжённости на рынке труда. Ситуацию усугубило банкротство спиртового комбината в конце прошлого года.

Анна Зайцева

Также эксперты говорят, что региону в целом нужно уходить от сырьевой зависимости. По мнению Анны ЗАЙЦЕВОЙ, кандидата экономических наук, производства в городах сегодня нужно создавать разнообразные, но большее внимание уделять сфере услуг и туризму.

Игорь Шувалов успокаивает: о моногородах не забыли. В Кемерове на сессии «Пять шагов благоустройства: как повысить качество среды моногородов» вице-премьер определил для градоначальников план работы на ближайшие два года. Именно за это время моногорода должны стать благоустроенными и удобными для людей. Для этого и создана программа «Пять шагов». По мере их выполнения в городах должны появляться новые предприятия в самых разных сферах и новые рабочие места. Таких рабочих мест, по подсчётам, в Кузбассе должно открыться 47618. «Думать только о том, как живёт главное предприятие, — это значит никогда не поднять экономику города. Тема благоустройства звучит по всей стране. Приведу в пример Саранск. Небольшой город, который находится далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, но тем не менее не выглядит провинциальным. Это столичный город, который озеленён и благоустроен в лучших европейских традициях. Поэтому “Пять шагов благоустройства” — хороший старт для дальнейшего развития», — отметил Шувалов.

Уже к марту 2018 г. моногорода обязаны пройти свои пять шагов. В Юрге, например, должны к этому времени реконструировать центральную улицу — Московскую, благоустроить городской парк и создать в нём условия для занятия спортом, установить стелу «Время героев», организовать выездной читальный зал и благоустроить сквер Славы. Кроме того, в городе должны создать 1388 новых рабочих мест.

Опора на бизнес и людей.

По мнению Шувалова, экономика теперь должна опираться на малый и средний бизнес. А главам нужно учиться развивать свои города не только на федеральные деньги, но и привлекать частные инвестиции, а также вовлекать в процесс благоустройства самих горожан. Например, в Анжеро-Судженске в 2015 г. создали специальную площадку в Интернете «Центральный парк — центр притяжения», где собирают деньги на строительство светомузыкального фонтана.

Дмитрий Ажичаков

Правда, пока его ещё не построили. Как отчитался глава города Дмитрий АЖИЧАКОВ, денег хватило только на реконструкцию старого. Однако он пообещал, что светомузыкальный фонтан обязательно появится и станет «фишкой» городского парка.

По данным рабочей группы по развитию моногородов, наиболее сложная ситуация сегодня в Мариинске, Салаире, Прокопьевске и пос. Мундыбаш. Однако посетил вице-премьер «успешный» город Анжеро-Судженск. Шувалов проверил, как идёт строительство нового микрорайона «Восточный», посмотрел спорткомплекс «Юность», дом культуры и филиал КемГУ. Итоги поездки чиновник подвёл на Яйском нефтеперерабатывающем заводе сразу после открытия установки первичной переработки нефти. «В целом впечатление от города хорошее. Жизнь кипит, у людей хорошее настроение. Проблем много. Они решаются, поэтому есть уверенность, что будет иметь успех проект по уходу от монозависимости. Цель — создать в городе сбалансированную экономику, чтобы доходы у людей росли», — отметил Шувалов.

Аман Тулеев

По планам федерального начальства, в 2018 г. два кузбасских города покинут список моногородов. Это Юрга и Анжеро-Судженск. По мнению губернатора Кузбасса Амана ТУЛЕЕВА, в ближайшем будущем к ним присоединится и пгт Шерегеш. Глава Анжеро-Судженска Дмитрий Ажичаков надеется, что к 2030 г. в городе удастся открыть 500 новых предприятий: «Построенная инфраструктура позволила приступить к реализации крупных проектов. На них есть инвесторы, но для реализации многих нужен газ. Уже есть предприниматель, который готов вложить деньги в строительство газопровода. Начнётся строительство предположительно в 2018 г.».

Как на сессии отметили федеральные чиновники, утренние прогулки кемеровчан по набережной со скандинавскими палочками похожи на мечту. Будем надеяться, что скоро начнут сбываться мечты кузбассовцев и о стабильной работе и достойном заработке.

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