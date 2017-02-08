Регион мечты. Когда в Кузбассе будет удобно жить?
В пятницу, 3 февраля, Кемеровскую область посетил первый
В пятницу, 3 февраля, Кемеровскую область посетил первый
Основной темой визита стало благоустройсво моногородов. Вместе с областными чиновниками и коллегами из Москвы Шувалов обсудил состояние кузбасских моногородов и обозначил планы на будущее.
Новая экономика.
В моногородах федеральное начальство планирует построить новую жизнь, совсем не связанную с градообразующими предприятиями. Для Кузбасса эта тема актуальна: у нас 24 города, экономика которых зависит от одного предприятия. Например, Мариинск сегодня на первом месте в регионе по напряжённости на рынке труда. Ситуацию усугубило банкротство спиртового комбината в конце прошлого года.Анна Зайцева
Также эксперты говорят, что региону в целом нужно уходить от сырьевой зависимости. По мнению Анны ЗАЙЦЕВОЙ, кандидата экономических наук, производства в городах сегодня нужно создавать разнообразные, но большее внимание уделять сфере услуг и туризму.
Игорь Шувалов успокаивает: о моногородах не забыли. В Кемерове на сессии «Пять шагов благоустройства: как повысить качество среды моногородов»
Уже к марту 2018 г. моногорода обязаны пройти свои пять шагов. В Юрге, например, должны к этому времени реконструировать центральную улицу — Московскую, благоустроить городской парк и создать в нём условия для занятия спортом, установить стелу «Время героев», организовать выездной читальный зал и благоустроить сквер Славы. Кроме того, в городе должны создать 1388 новых рабочих мест.
Опора на бизнес и людей.
По мнению Шувалова, экономика теперь должна опираться на малый и средний бизнес. А главам нужно учиться развивать свои города не только на федеральные деньги, но и привлекать частные инвестиции, а также вовлекать в процесс благоустройства самих горожан. Например, в
Правда, пока его ещё не построили. Как отчитался глава города Дмитрий АЖИЧАКОВ, денег хватило только на реконструкцию старого. Однако он пообещал, что светомузыкальный фонтан обязательно появится и станет «фишкой» городского парка.
По данным рабочей группы по развитию моногородов, наиболее сложная ситуация сегодня в Мариинске, Салаире, Прокопьевске и пос. Мундыбаш. Однако посетил
По планам федерального начальства, в 2018 г. два кузбасских города покинут список моногородов. Это Юрга и
Как на сессии отметили федеральные чиновники, утренние прогулки кемеровчан по набережной со скандинавскими палочками похожи на мечту. Будем надеяться, что скоро начнут сбываться мечты кузбассовцев и о стабильной работе и достойном заработке.