Потепление почти до 0 идет в Красноярск

В Красноярск идет потепление, но оно будет кратковременным. По различным данным синоптиков, со среды по пятницу дневная температура будет варьироваться от -1 до -5 °C.

Ночами также будет теплее, чем в начале недели: от -11 до -15 °C. Ветер будет дуть сначала с юга, затем — с запада со скоростью 2 — 3 м/с. Осадки возможны только в пятницу.

Согласно предварительным данным синоптиков, теплая и комфортная погода продержится в столице края недолго — уже на выходных вернутся 25-градусные морозы.