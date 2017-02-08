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06:40 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутск сфотографировали из космоса

Столицу Приангарья сфотографировал один из космонавтов.

Источник: http://www.roscosmos.ru/

Российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал ночной Иркутск. Снимок сделан с высоты МКС, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Полёт продолжается. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками ночных городов. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями… », — прокомментировал Сергей Рыжиков.

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