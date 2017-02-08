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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Омичи продолжают пить и после Нового года

За сутки в регионе было задержано за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения 135 человек, а один водитель ухитрился дважды попасться пьяным за рулем.

Минувшие сутки выдались в Омске не спокойными. В дежурную часть УМВД России по Омской области поступило больше тысячи сообщений о происшествиях и заявлений о преступлениях. В итоге возбуждено 51 уголовное дело, 39 из которых были оперативно раскрыты по горячим следам.

Как выяснилось, омичи продолжают пить и в будни, и в праздники. Так, за распитие спиртного и неподобающее поведение во вторник 7 февраля было задержано 135 человек и 14 омичей за мелкое хулиганство.

При этом многие омичи садятся после выпивки за руль. В итоге за сутки сотрудники ГИБДД задержали сразу семерых пьяных водителей, но один случай отметили особенно.

На улице Энергетиков в Полтавке был задержан 29-летний водитель, ехавший за рулем в пьяном виде. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду за рулем. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет.

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