Омичи продолжают пить и после Нового года
За сутки в регионе было задержано за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения 135 человек, а один водитель ухитрился дважды попасться пьяным за рулем.
За сутки в регионе было задержано за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения 135 человек, а один водитель ухитрился дважды попасться пьяным за рулем.
Минувшие сутки выдались в Омске не спокойными. В дежурную часть УМВД России по Омской области поступило больше тысячи сообщений о происшествиях и заявлений о преступлениях. В итоге возбуждено 51 уголовное дело, 39 из которых были оперативно раскрыты по горячим следам.
Как выяснилось, омичи продолжают пить и в будни, и в праздники. Так, за распитие спиртного и неподобающее поведение во вторник 7 февраля было задержано 135 человек и 14 омичей за мелкое хулиганство.
При этом многие омичи садятся после выпивки за руль. В итоге за сутки сотрудники ГИБДД задержали сразу семерых пьяных водителей, но один случай отметили особенно.
На улице Энергетиков в Полтавке был задержан 29-летний водитель, ехавший за рулем в пьяном виде. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду за рулем. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет.