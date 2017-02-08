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07:41 (мск), источник: СуперОмск

Новый начальник омский полиции нагрянул с проверкой к своим подчиненным

Не так давно назначенный начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец посетил отделы МВД России по Исилькульскому, Москаленскому и Марьяновскому районам.

В ходе выезда руководитель ознакомился с условиями работы личного состава подразделений, особенностями оперативной обстановки, провел рабочие встречи с главами и прокурорами районов, а также пообщался с сотрудниками полиции и вольнонаемным персоналом. В каждом территориальном органе проведены совещания.

В частности, от сотрудников ОМВД России по Исилькульскому району, начальник УМВД России по Омской области потребовал повышения эффективности работы по ряду направлений. На совещаниях в москаленском и марьяновском подразделениях обсуждались вопросы повышения качества профилактических мероприятий, причин роста уличной преступности, роли оперативного состава в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мер по снижению аварийности.

«Устранение выявленных просчетов требует непосредственного участия всего личного состава, а также повышения качества управленческой деятельности руководства отделов», — цитирует полковника пресс-служба УМВД России по Омской области.

Леонид Коломиец также установил персональный контроль по каждому из направлений, требующих устранения недостатков.

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