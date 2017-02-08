В Новосибирской области утверждена эмблема празднования 80-летия региона
Официальным днём рождения Новосибирской области считается дата 28 сентября 1937 года, когда ЦИК СССР постановил разделить
Официальным днём рождения Новосибирской области считается дата 28 сентября 1937 года, когда ЦИК СССР постановил разделить
В сентябре Новосибирская область отметит свое 80-летие. Регион готовится к празднованию юбилея.
Как рассказали ИА REGNUM в правительстве области, согласно концепции, юбилейный год условно разделен на пять тематических этапов, в рамках которых будут проводиться мероприятия различной направленности. Всего в плане на данный момент 140 мероприятий: общественные,
Кроме того, стало известно, что оргкомитет по подготовке к юбилею утвердил эмблему 80-летия региона. Ее автором является Юрий Бурика. В правительстве региона отметили, что при разработке символики автором учитывалась стилистика герба и флага области, а также фирменного стиля, принятого региональным министерством экономического развития в 2015 году. По задумке Юрия Бурики, цветовое наполнение знака, передает оттенки сибирской природы. В композицию также включен слоган, как заявили власти, передающий основную идею празднования, «Гордимся прошлым, создаем будущее!».
Отметим, что 28 сентября 1937 года ЦИК СССР постановил разделить