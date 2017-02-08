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07:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области утверждена эмблема празднования 80-летия региона

Официальным днём рождения Новосибирской области считается дата 28 сентября 1937 года, когда ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В сентябре Новосибирская область отметит свое 80-летие. Регион готовится к празднованию юбилея.

Как рассказали ИА REGNUM в правительстве области, согласно концепции, юбилейный год условно разделен на пять тематических этапов, в рамках которых будут проводиться мероприятия различной направленности. Всего в плане на данный момент 140 мероприятий: общественные, культурно-массовые, патриотические, памятно-мемориальные, информационные, издательские и спортивно-оздоровительные мероприятия, среди них — конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, международные форумы, конференции и презентации, уроки по регионоведению в учебных заведениях области, встречи учащихся с известными жителями региона.

Кроме того, стало известно, что оргкомитет по подготовке к юбилею утвердил эмблему 80-летия региона. Ее автором является Юрий Бурика. В правительстве региона отметили, что при разработке символики автором учитывалась стилистика герба и флага области, а также фирменного стиля, принятого региональным министерством экономического развития в 2015 году. По задумке Юрия Бурики, цветовое наполнение знака, передает оттенки сибирской природы. В композицию также включен слоган, как заявили власти, передающий основную идею празднования, «Гордимся прошлым, создаем будущее!».

Отметим, что 28 сентября 1937 года ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край. Эта дата теперь считается официальным днём рождения Новосибирской области. Таким образом, в 2017 году регион будет отмечать 80-летие со дня образования. В области был создан Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных этой дате. Возглавил его губернатор региона Владимир Городецкий.

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