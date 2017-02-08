Новосибирцы полюбили летать в Тюмень и Краснодар зимой, об этом свидетельствуют данные пресс-службы аэропорта «Толмачево».

В январе 2017 года аэропортом Новосибирска воспользовались 321 043 пассажира, что выше аналогичных значений прошлого года на 30%.

«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 211 360 человек (+21,4%), на международных — 109 683 (+49,6%)», — рассказали в пресс-службе.

Количество самолётовылетов также выросло на 20,6% и составило 1730.

Самыми динамично растущими направлениями на внутренних рейсах стали Тюмень — пассажиропоток в этот город вырос в 10,9 раз, а также Краснодар (+422,2%) и Сочи (+168,8%). На международных авиалиниях — Фергана (+124,3%), Усть-Каменогорск (+123,1%), Камрань (+118,1%), Гоа (+ 58,1%) и Пхукет (+51,3%).

В январе 2017 года в аэропорту Толмачёво обработано 1 687,5 тонны груза и почты (+24,2% к аналогичному показателю прошлого года).

В 2017 году «Толмачево» ожидает рост пассажиропотока на 14%, об этом заявлял генеральный директор воздушной гавани Евгений Янкилевич. В 2017 году в повышение качества обслуживания пассажиров будет вложено 200 млн рублей, в целом размер инвестиций в работу воздушной гавани в будущем году составит 300 млн рублей.

По итогам 2016 года «Толмачево» обслужил 4 097 490 пассажиров, что на 10,6% больше, чем в 2015 году. Большую часть пассажиропотока обеспечили внутренние рейсы — 3 млн человек, международные воздушные линии обеспечили «Толмачево» более миллиона посетителей.