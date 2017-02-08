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07:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В метро в День всех влюблённых впервые прозвучат романтические песни

На эскалаторах, станциях и в переходах пассажиры также услышат любовную лирику Пушкина, Лермонтова, Ахматовой.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Поздравительную программу метрополитена к 14 февраля дополнят песни о любви. Для музыкального сопровождения были выбраны песни на стихи поэта Игоря Шаферана, 85-летие со дня рождения которого будет отмечаться накануне, 13 февраля.

Игорь Шаферан — автор текстов к нескольким сотням популярных песен советской эстрады. Их исполняли многие знаменитые артисты — от Леонида Утёсова до Иосифа Кобзона — и музыкальные коллективы.

В метро можно будет услышать такие его песни о любви, как «На тебе сошёлся клином белый свет», «Белый танец («Я пригласить хочу на танец вас, и только вас»), а также хиты Нины Бродской и Яна Френкеля «Ты говоришь мне о любви» («Одна снежинка — ещё не снег, одна дождинка — ещё не дождь») и «Для тебя».

«Музыка будет звучать с 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций метрополитена. За пять дней музыкальных трансляций пассажиры услышат порядка 20 песен авторства Игоря Шаферана», — сообщили в радиопрограмме Московского метрополитена «Риома».

14 февраля радио метро также поздравит пассажиров стихами Александра Пушкина («Признание», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…»), Михаила Лермонтова («Она поёт — и звуки тают», «Из-под таинственной холодной полумаски…») и Анны Ахматовой «Любовь».

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В прошлом году столичная подземка поздравляла всех влюблённых только стихами, сейчас программу изменили.

В метро действует радиопрограмма «Риома». Композиции классической музыки, а также произведения популярных исполнителей звучат каждый день на всех эскалаторах. Список мелодий при этом регулярно обновляется. Традиционными для радиопрограммы стали праздничные трансляции. Например, с 31 декабря по 8 января звучали песни в исполнении группы ABBA, а также песни из советских новогодних комедий.

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