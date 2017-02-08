В метро в День всех влюблённых впервые прозвучат романтические песни

Поздравительную программу метрополитена к 14 февраля дополнят песни о любви. Для музыкального сопровождения были выбраны песни на стихи поэта Игоря Шаферана, 85-летие со дня рождения которого будет отмечаться накануне, 13 февраля.

Игорь Шаферан — автор текстов к нескольким сотням популярных песен советской эстрады. Их исполняли многие знаменитые артисты — от Леонида Утёсова до Иосифа Кобзона — и музыкальные коллективы.

В метро можно будет услышать такие его песни о любви, как «На тебе сошёлся клином белый свет», «Белый танец («Я пригласить хочу на танец вас, и только вас»), а также хиты Нины Бродской и Яна Френкеля «Ты говоришь мне о любви» («Одна снежинка — ещё не снег, одна дождинка — ещё не дождь») и «Для тебя».