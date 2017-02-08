Новосибирская должница выехала из муниципальной квартиры вместо поездки во Вьетнам
Семью выселили из муниципальной квартиры только после ограничения на выезд за границу, сообщает
Семью выселили из муниципальной квартиры только после ограничения на выезд за границу, сообщает
Новосибирская должница выехала из муниципальной квартиры вместо Вьетнама, сообщает
На исполнении в отделе судебных приставов по Калининскому району находилось исполнительное производство о выселении семьи из 3 человек из муниципальной квартиры. Добровольно покидать жилую площадь семья не собиралась, судебный
Спустя 3 дня на пороге отдела судебных приставов показалась разгневанная женщина — она не сумела вылететь во Вьетнам вместе с мужем и детьми.
Приставы пообещали снять ограничение на выезд после исполнения решения суда. Данное обстоятельство заставило должников спешно собрать вещи и освободить муниципальное жильё.