Новосибирская должница выехала из муниципальной квартиры вместо поездки во Вьетнам

Новосибирская должница выехала из муниципальной квартиры вместо Вьетнама, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

На исполнении в отделе судебных приставов по Калининскому району находилось исполнительное производство о выселении семьи из 3 человек из муниципальной квартиры. Добровольно покидать жилую площадь семья не собиралась, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении на выезд за пределы России.

Спустя 3 дня на пороге отдела судебных приставов показалась разгневанная женщина — она не сумела вылететь во Вьетнам вместе с мужем и детьми.

Приставы пообещали снять ограничение на выезд после исполнения решения суда. Данное обстоятельство заставило должников спешно собрать вещи и освободить муниципальное жильё.