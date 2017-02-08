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08:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская должница выехала из муниципальной квартиры вместо поездки во Вьетнам

Семью выселили из муниципальной квартиры только после ограничения на выезд за границу, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Новосибирская должница выехала из муниципальной квартиры вместо Вьетнама, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

На исполнении в отделе судебных приставов по Калининскому району находилось исполнительное производство о выселении семьи из 3 человек из муниципальной квартиры. Добровольно покидать жилую площадь семья не собиралась, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении на выезд за пределы России.

Спустя 3 дня на пороге отдела судебных приставов показалась разгневанная женщина — она не сумела вылететь во Вьетнам вместе с мужем и детьми.

Приставы пообещали снять ограничение на выезд после исполнения решения суда. Данное обстоятельство заставило должников спешно собрать вещи и освободить муниципальное жильё.

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