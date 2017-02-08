Ночной дрифтер катался по «встречке» на Площади Ленина в Новосибирске
Вечером 7 февраля в сети появилось видео с ночным «дрифтом» на площади Ленина.
Вечером 7 февраля в сети появилось видео с ночным «дрифтом» на площади Ленина.
Ночной дрифтер катался по «встречке» на Площади Ленина в Новосибирске, видео появилось в сети вечером 7 февраля.
Видео с инцидентом выложил на сайт Youtube Андрей Емельянов. На кадрах видно, как мужчина на белом седане устроил «дрифт» на парковке на площади Ленина, а потом, после того, как проехал поток машин, выехал на встречную полосу движения и продолжил производить заносы корпусом машины.
При опасном маневре никто не пострадал.