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07:59 (мск), источник: VN.RU

Оплатить проезд банковской картой можно в троллейбусе № 2

С седьмого февраля в новосибирских троллейбусах можно рассчитаться пластиковой картой. Правда, только на одном маршруте и только клиентам одного банка. Для чего нужна новая система оплаты и что еще ждет городской электротранспорт, узнали корреспонденты ОТС.

Легкое прикосновение карты к терминалу — и проезд оплачен. Теперь такая система работает в столице Сибири. В мировых столицах этим способом пользуются миллионы пассажиров, например, в Лондоне — две трети. И не только картой — любым устройством, в котором есть микрочип.

Уже сейчас существует множество гаджетов, привязанных к банковской карте. Например, специальный браслет — на нем, по сути, тоже лежат деньги. Можно провести им по терминалу и получить билет.

В метрополитене уже давно можно приложить карту к турникету и пройти на станцию. Для троллейбусных парков это пилотный проект. Оплатить проезд можно только на маршруте № 2, хотя считывающие устройства есть у всех кондукторов. Банк-оператор тоже единственный. Да и не любая зарплатная карта подойдет — только бесконтактная. А таких мало.

— Карт PayPass, Visa Pay Wave, способных работать в данном формате, в Новосибирске всего 150 тысяч. Посмотрим, как они будут действовать. Нельзя сравнивать две вещи — метро и наземный общественный транспорт. Это разный уровень перевозок, разный контингент и количество поездок, — говорит начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Роман Дронов.

После получения билета на телефон пассажира приходит оповещение — как при покупке в магазине. Теперь перевозчики думают о том, чтобы ввести пересадочные тарифы, то есть, единый билет на разные виды транспорта. Возможно, опять учтут опыт мировых столиц — если не Лондона, то Москвы. Сейчас в Москве по единому билету можно, например, проехать на метро и пересесть в троллейбус. Но все это нужно успеть за полтора часа. В Новосибирске пока решают, будет ли система зависеть от количества поездок, расстояния или времени. Но в любом случае, пилотный проект обещают запустить до конца нынешнего года.

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