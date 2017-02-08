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09:10 (мск), источник: БЕЛТА

XXIV Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается сегодня

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается сегодня, сообщил БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Представители 31 страны примут участие в XXIV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 8 по 12 февраля. В числе стран-участников выставки — Беларусь, Азербайджан, Великобритания, Венесуэла, Германия, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Куба, Молдова, Пакистан, Палестина, Польша, Россия, Сирия, Сербия, Словакия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор. Греция будет участвовать в выставке впервые.

Лукашенко направил приветствие участникам XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки. «Литература играет исключительную роль в решении общенациональных задач, сохранении духовного наследия, активизации диалога культур, — отметил глава государства.

Почетным гостем выставки станет Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Программа мероприятий будет включать три основные темы: издательский бизнес, изучение английского языка и образовательные возможности Великобритании. Можно будет больше узнать о современной британской литературе, лицензировании и авторском праве, изучении и преподавании английского языка, онлайн-ресурсах British Council, подготовке к экзамену IELTS, стипендии на обучение в Великобритании, получении учебной визы, журналистике, переводе.

На стенде Великобритании планируются презентации: школ английского языка, британских университетов, возможностей для бизнес-образования в Минске, переводов британской литературы на белорусский язык, а также белорусской литературы — на английский. Кроме того, на выставке состоится презентация библиотеки Франциска Скорины в Лондоне, представитель библиотеки расскажет о ее работе.

В разные годы на книжной выставке в Минске были почетными гостями Россия, Украина, Казахстан, Китай, Армения и др.

Во время выставки пройдет около 300 мероприятий. Найдут свое отражение такие темы, как 500-летие белорусского книгопечатания, 135-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, юбилейные даты Пимена Панченко, Янки Брыля и других писателей.

Среди мероприятий — торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Искусство книги». Традиционно пройдет международный симпозиум литераторов «Писатель и время». В нынешнем году это третий по счету симпозиум, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания (пройдет 8—9 февраля). Кроме того, впервые состоится награждение победителей конкурса молодых литераторов «Першацвет».

XXIV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Организаторы выставки — Министерство информации Беларуси, соорганизаторы — Минский городской исполнительный комитет, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел». Вход на выставку свободный.

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