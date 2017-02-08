XXIV Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается сегодня
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Минская международная книжная
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Минская международная книжная
Представители 31 страны примут участие в XXIV Минской международной книжной
Лукашенко направил приветствие участникам XXIV Минской международной книжной
Почетным гостем выставки станет Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Программа мероприятий будет включать три основные темы: издательский бизнес, изучение английского языка и образовательные возможности Великобритании. Можно будет больше узнать о современной британской литературе, лицензировании и авторском праве, изучении и преподавании английского языка,
На стенде Великобритании планируются презентации: школ английского языка, британских университетов, возможностей для
В разные годы на книжной выставке в Минске были почетными гостями Россия, Украина, Казахстан, Китай, Армения и др.
Во время выставки пройдет около 300 мероприятий. Найдут свое отражение такие темы, как 500-летие белорусского книгопечатания, 135-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, юбилейные даты Пимена Панченко, Янки Брыля и других писателей.
Среди мероприятий — торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Искусство книги». Традиционно пройдет международный симпозиум литераторов «Писатель и время». В нынешнем году это третий по счету симпозиум, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания (пройдет
XXIV Минская международная книжная