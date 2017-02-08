В среду температура в Украине начнет падать, на севере до -25 градусов

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами сильный снег, днем снег, на дорогах гололедица, метель, ветер восточный, 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −8…−16 градусов, днем −6…−13 градусов. В Прикарпатье ночью −5…−10 градусов, днем −1…−7 градусов. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура воздуха ночью −4…−9 градусов, днем −1…−6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами снег, в Житомирской и Киевской областях ночью местами сильный снег, на дорогах гололедица, ночью метель, ветер восточный, 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −12…−18 градусов, днем −9…−16 градусов. В Черниговской и Сумской областях без осадков, температура ночью −20…−25 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, снег, ночью в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильный снег, днем в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, на дорогах гололедица, ночью метель, ветер восточный, 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −11…−18 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях до -20 градусов, днем −8…−15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −20…−26 градусов, днем −10…−17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег, на крайнем юге мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем −3…+2 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-3 градуса, днем +5…-3 градуса. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью метель, ветер восточный, 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −14…−16 градусов, днем −10…−12 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 февраля самая высокая температура днем была +11 градусов в 2011 году, самая низкая ночью -28,5 градусов в 1929 году.