Скоро в школу. В Приангарье началась запись детей в первые классы

По предварительным данным, в сентябре этого года только в Иркутске к «армии» школьников примкнут 8,5 тыс. детей. С какими трудностями сталкиваются родители будущих первоклассников и сами школы в период зачисления? В социальных сетях сразу после начала записи появились отзывы родителей, напуганных тем, что их чадам придётся учиться в набитых под завязку классах. В одной из иркутских школ им сказали, что сейчас там шесть первых классов по 35 человек в каждом!

Столичный ажиотаж.

Родители считают, что причина кроется в расширении микрорайона: домов и жителей стало больше, а новую школу не построили. Но в администрации Иркутска нам ответили категорично: «В городе никогда не было проблем с переполненностью классов, мест хватало всегда и всем. В столице Приангарья сейчас работают 72 школы, 40% ребят учатся во вторую смену. Для того чтобы к 2025 году перевести всех учеников в одну смену, нужно построить ещё 22 учебных заведения. К сентябрю в областном центре откроют три школы, строительство ещё трёх собираются начать в этом году».

Кстати, раньше правила СанПиНа устанавливали предельное количество учащихся в одном классе — 25 человек. По новым нормам всё зависит от площади кабинета. На одного школьника должно отводиться не менее 2,5 кв. м. Но как отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора, это правило строго применяется только к строящимся школам или зданиям, в которых проводят глобальную реконструкцию. А вот к старым относятся более снисходительно.

Правда, проблема крупных классов характерна в основном для областного центра. В других городах, к примеру — в Братске, средняя наполняемость классов — 25 человек. По словам жителей, у них идёт постоянный отток населения, поэтому такого школьного «ажиотажа», как в Иркутске, нет. Не ощущают проблем с переполненностью и в Саянске.

-Только одна школа из семи ещё работает в две смены, потому что обслуживает сразу три микрорайона, — рассказывает жительница Саянска Алина. — В той школе, где учится моя младшая дочь, сейчас три первых класса по 20−25 человек, хотя раньше набирали меньше.

«Другие» дети.

От количества учеников в классе зависит и зарплата учителя: чем их меньше, тем ниже зарплата. Но сами педагоги неоднозначно отзываются о том, как численность детей влияет на процесс обучения.

— Безусловно, качество образования напрямую зависит от наполняемости класса. В небольших классах учитель может позволить себе уделить внимание отдельному ученику, повторить материал и закрепить его. Да и на управление классом уходит меньше времени и сил, — говорит Елена Валерьевна, преподаватель истории и обществознания с 25-летним стажем. — В переполненном детском коллективе практически невозможно замедлить темп урока. Да, я согласна, что в советское время огромные классы по 30−40 человек были обычным явлением и никого не удивляли и при этом все получали достойное образование. Но времена меняются, многие педагоги с многолетним опытом работы замечают, что дети стали другими — например, гиперактивными. Ощутимо прибавилось число ребят и с особенностями развития здоровья, и из неблагополучных семей. В большом классе учителю в несколько раз труднее работать с такими детьми и физически, и психологически.

С другой стороны, Елена Валерьевна отмечает, что многое зависит от самого учителя и его профессионализма. Её практика позывает, что порой работа в маленьком классе и даже в небольшой сельской школе не всегда приводит к высоким результатам и повышению качества обучения.