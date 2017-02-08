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07:44 (мск), источник: VLADNEWS

Старинные вещи можно «пристроить» в театр им. Горького

Для нового спектакля «разыскивается» реквизит.

Приморский краевой академический театр имени Максима Горького приобретет старинные вещи, сообщает РИА VladNews.

Сотрудники театра ищут реквизит для нового спектакля: патефоны, граммофоны, игральные карты, веера и прочие «интересности» прошлых лет, которые сегодня лежат «без дела» и пылятся в квартирах приморцев.

Телефоны для справок: 220−76−80, 222−00−69.

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