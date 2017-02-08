Старинные вещи можно «пристроить» в театр им. Горького
Для нового спектакля «разыскивается» реквизит.
Для нового спектакля «разыскивается» реквизит.
Приморский краевой академический театр имени Максима Горького приобретет старинные вещи, сообщает РИА VladNews.
Сотрудники театра ищут реквизит для нового спектакля: патефоны, граммофоны, игральные карты, веера и прочие «интересности» прошлых лет, которые сегодня лежат «без дела» и пылятся в квартирах приморцев.
Телефоны для справок: 220−76−80, 222−00−69.