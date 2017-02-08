Названы самые опасные по гриппу территории Приморья

Превышение эпидпорога регистрируется еще на 10 территориях края: это города Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Партизанск, а также Надеждинский, Кировский, Михайловский, Октябрьский, Пограничный и Ханкайский районы Приморья.

С начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа в основном зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), или так называемового «гонконгского гриппа», гриппа В, зарегистрированы единичные случаи гриппа А (H1N1)pdm-09, который принято называть «свиным» гриппом.

Сейчас идет мониторинг детсадов и школ края. С учетом сложившейся ситуации занятия в школах и детсадах региона приостанавливаются на семь дней при отсутствии в классе, группе, детсаду или школе более чем 20 процентов детей, заболевших ОРВИ и гриппом.

«За последнюю неделю полностью остановлена работа девяти школ и трех детсадов: это пять школ и три детсада в городе Артем, по одной школе в Ольгинском, Надеждинском, Хорольском, Ханкайском районах края. Частично приостановлена учеба в 58 группах сорока трех детсадов и в 154 классах в сорок одной школе», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Приморскому краю.