Киоск с именами Тефтелева и Барышева таинственно исчез из элитного микрорайона Челябинска

Жители ЖК «Александровский» за две недели избавились от киоска, незаконно занявшего придомовую территорию элитного микрорайона, — ларек прославился дерзкими надписями с именами мэра Челябинска и депутата Госдумы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Киоск «Овощи и фрукты» появился на газоне у дома по улице Бейвеля, 14 еще 24 января. Мириться с таким соседством жители «Александровского» не пожелали. Ларек не только испортил вид на дом, но и подмял под себя зеленый островок облагороженной территории. Возмущенные горожане стали писать жалобы в управляющую компанию и администрацию, и везде им подтвердили, что разрешений на установку нестационарного объекта никто не давал.

В один из дней на киоске появилась скандальная надпись, обращенная к мэру Евгению Тефтелеву и депутату Госдумы Андрею Барышеву. Данных о том, что эти люди имели отношение к объекту, нет, однако их имена «прославили» ларек, не замечать который стало невозможно.

В ночь на среду, 8 февраля, газон освободили от ненавистного киоска. Ларек погрузили на эвакуатор и увезли. Кто это сделал, пока неизвестно, но жители выражают причастным благодарность в соцсетях.

Известно, что отдел демонтажа администрации Челябинска в ликвидации киоска не участвовал, так как объект стоял на придомовой территории, собственниками которой являются жильцы. Обращений в полицию о пропаже ларька также не поступало.