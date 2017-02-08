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07:50 (мск), источник: Uralpress.ru

Морозы отменили уроки в Верхнем Уфалее, Коркино, Кыштыме и Троицке

Сегодня, 8 февраля, из-за низких температур воздуха отменены занятия в школах Верхнего Уфалея, Коркино, Кыштыма и Троицка.

Как сообщили в администрации Верхнего Уфалея, в школах города занятия для учащихся с 1 по 11 классы. В шесть утра температура воздуха была минус 31 градус.

В администрации Троицкого городского округа рассказали, что из-за мороза отменяются занятия первой смены в школах города с 1 по 5 классы включительно. Утром в городе было минус 25 градусов, ветер северо-восточный до трех метров в секунду.

В Коркинском муниципальном районе отменены учебные занятия в школах с 1 по 5 класс в первую смену.

В Кыштыме из-за низких температур воздуха (утром было минус 28 градусов) сегодня не учатся школьники с 1 по 8 классы включительно.

Напомним, в Челябинске сегодня отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс первой и второй смены.

В школах напоминают, что образовательные учреждения работают в любую погоду, даже если на занятия пришел один ученик из класса. При этом родители (законные представители) должны сами решить, отпускать школьника на занятия или нет.

При принятии решения родителям необходимо ориентироваться на показания уличного термометра.

Руководителям образовательных учреждений в случае отмены занятий рекомендовано — предусмотреть возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений, электронной почты, а также мобильной связи для организации индивидуальных консультаций, дополнительного образования обучающихся, выполнения самостоятельных работ и домашних заданий.

Родителям советуют одевать детей в соответствии с погодными условиями. Чтобы избежать переохлаждения необходимо одевать ребёнка многослойно — так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Нужно проверить наличие варежек, головного убора и шарфа. Не отпускайте ребёнка на улицу без крайней необходимости.

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