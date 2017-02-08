Морозы отменили уроки в Верхнем Уфалее, Коркино, Кыштыме и Троицке
Сегодня, 8 февраля,
Сегодня, 8 февраля,
Как сообщили в администрации Верхнего Уфалея, в школах города занятия для учащихся с 1 по 11 классы. В шесть утра температура воздуха была минус 31 градус.
В администрации Троицкого городского округа рассказали, что
В Коркинском муниципальном районе отменены учебные занятия в школах с 1 по 5 класс в первую смену.
В Кыштыме
Напомним, в Челябинске сегодня отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс первой и второй смены.
В школах напоминают, что образовательные учреждения работают в любую погоду, даже если на занятия пришел один ученик из класса. При этом родители (законные представители) должны сами решить, отпускать школьника на занятия или нет.
При принятии решения родителям необходимо ориентироваться на показания уличного термометра.
Руководителям образовательных учреждений в случае отмены занятий рекомендовано — предусмотреть возможность использования дистанционных образовательных технологий,
Родителям советуют одевать детей в соответствии с погодными условиями. Чтобы избежать переохлаждения необходимо одевать ребёнка многослойно — так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Нужно проверить наличие варежек, головного убора и шарфа. Не отпускайте ребёнка на улицу без крайней необходимости.