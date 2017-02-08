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07:46 (мск), источник: АиФ Омск

Жители Омской области жалуются на соседство с реабилитационным центром

Наркоманы нередко сбегают из него и прячутся в деревне.

Жители Омской области жалуются на соседство с реабилитационным центром. Об этом они сообщили в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

Реабилитационный центр для наркоманов находится в селе Боглое Русско-Полянского района рядом с домами местных жителей. Нередко его пациенты сбегают оттуда и прячутся в деревне. По словам местных жителей, для лечения наркозависимых используются разные методы.

«Наркоманов там само собой никто не лечит. Их попросту привязывают к кроватям или запугивают. В итоге они сбегают и прячутся в сараях или других хоз. постройках. Так называемые работники центра, просто по каким-то причинам пользующиеся доверием у хозяина заведения, начинают их искать и ставят всю деревню на уши. Ездят на мотоцикле ночь или день — без разницы, пугают детей. Если находят, то страдают все, не только те, кто убежал. Наркоман в состоянии ломки способен на что угодно, в этом мы все убедились, когда произошел случай в одном из частных секторов в Омске», — сообщается в обращении.

Местные жители надеются, что прокуратура обратит внимание на ситуацию и проведёт в учреждении проверку.

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