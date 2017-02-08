Жители Омской области жалуются на соседство с реабилитационным центром
Наркоманы нередко сбегают из него и прячутся в деревне.
Наркоманы нередко сбегают из него и прячутся в деревне.
Жители Омской области жалуются на соседство с реабилитационным центром. Об этом они сообщили в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».
Реабилитационный центр для наркоманов находится в селе Боглое
«Наркоманов там само собой никто не лечит. Их попросту привязывают к кроватям или запугивают. В итоге они сбегают и прячутся в сараях или других хоз. постройках. Так называемые работники центра, просто по
Местные жители надеются, что прокуратура обратит внимание на ситуацию и проведёт в учреждении проверку.