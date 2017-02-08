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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Крепко заснувший ребенок вынудил мать вызвать спасателей

8-летний ребенок так крепко заснул, что не слышал стуков пришедшей матери, спасателям пришлось вскрывать дверь, сообщили спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Инцидент случился в 18 часов вечера 7 февраля. В Ленинском районе женщина вернулась с работы, но не смогла попасть в квартиру — 8-летний ребенок, находившийся дома, не отвечал на звонки и не открывал дверь. Женщина вызвала спасателей, чтобы выломать дверь.

Как оказалось, ребенок крепко заснул, и поэтому не слышал звонков матери. Спасатели передали ребенка женщине.

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