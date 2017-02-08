Крепко заснувший ребенок вынудил мать вызвать спасателей

Инцидент случился в 18 часов вечера 7 февраля. В Ленинском районе женщина вернулась с работы, но не смогла попасть в квартиру — 8-летний ребенок, находившийся дома, не отвечал на звонки и не открывал дверь. Женщина вызвала спасателей, чтобы выломать дверь.

Как оказалось, ребенок крепко заснул, и поэтому не слышал звонков матери. Спасатели передали ребенка женщине.