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08:31 (мск), источник: dostup1.ru

На северо-востоке Челябинской области минувшей ночью было минус 37

Из-за морозов частично отменены занятия в школах Челябинска, Коркино, Кыштыма, Троицка, Верхнего Уфалея.

До минус 37 опускались столбики термометров минувшей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Во вторник, 7 февраля, в западных и южных районах прошел небольшой и умеренный снег, на крайнем юге области — сильный (7,3 мм), местами отмечались метели. Температура воздуха ночью была минус 26−32, в северо-восточных районах — до 37, в крайних западных и южных территориях — 21−25», — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, из-за морозов частично отменены занятия в школах Челябинска, Коркино, Кыштыма, Троицка, Верхнего Уфалея.

По данным Гидрометцентра, 8—11 февраля на всей территории Челябинской области установится аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь и более градусов — в ночное время прогнозируются 40-градусные морозы, днем будет 17−22 ниже нуля.

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