На северо-востоке Челябинской области минувшей ночью было минус 37

До минус 37 опускались столбики термометров минувшей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Во вторник, 7 февраля, в западных и южных районах прошел небольшой и умеренный снег, на крайнем юге области — сильный (7,3 мм), местами отмечались метели. Температура воздуха ночью была минус 26−32, в северо-восточных районах — до 37, в крайних западных и южных территориях — 21−25», — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, из-за морозов частично отменены занятия в школах Челябинска, Коркино, Кыштыма, Троицка, Верхнего Уфалея.