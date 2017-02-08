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08:14 (мск), источник: РИА Новости

В Приморском сафари-парке коза Меркель родила козленка от Тимура

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Коза Меркель из Московской области, которая прилетела в Приморский сафари-парк весной прошлого года, родила козленка от знаменитого козла Тимура, который подружился с тигром, рассказал РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев.

Источник: РИА Новости
Козу привезли в Приморский сафари-парк весной 2016 года в рамках конкурса на самую симпатичную «невесту» для Тимура. С тех пор она жила в парке.
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«У козы родился один козленок — мальчик. Он растет, пока имя ему не дали — пусть хозяин сам назовет его. Сейчас собираем документы, и вскоре отправим маму с козленком домой», — рассказал Мезенцев.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.

Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.

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