Прокуратура выясняет обстоятельства сноса ледового городка на Урале, произошедшего, когда на горках катались дети
Екатеринбург. 8 февраля.
Екатеринбург. 8 февраля.
По предварительной информации, 28 января коммунальные службы по распоряжению администрации начали снос ледового городка. При этом никаких ограждений не было установлено и в это же время на площадке с горок катались дети.
«Во время работ никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Прокуратура устанавливает, какая организация проводила работы. Действиям должностных лиц администрации и работникам организации будет дана правовая оценка, отмечается в