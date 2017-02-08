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08:17 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура выясняет обстоятельства сноса ледового городка на Урале, произошедшего, когда на горках катались дети

Екатеринбург. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Свердловской области проводит проверку по сообщению СМИ о том, что у Дворца культуры в городе Качканаре строительная техника ломала ледовый городок, в то время когда на площадке играли дети, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

По предварительной информации, 28 января коммунальные службы по распоряжению администрации начали снос ледового городка. При этом никаких ограждений не было установлено и в это же время на площадке с горок катались дети.

«Во время работ никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Прокуратура устанавливает, какая организация проводила работы. Действиям должностных лиц администрации и работникам организации будет дана правовая оценка, отмечается в пресс-релизе.

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