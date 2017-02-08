Жителя Омской области лишили свободы за прогулки по ночам
После освобождения из исправительного учреждения за мужчиной на три года установили административный надзор.
После освобождения из исправительного учреждения за мужчиной на три года установили административный надзор.
Жителя Омской области лишили свободы за прогулки по ночам. Об этом сообщает
Мужчину признали виновным в совершении преступления по ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничений, установленных ему судом).
29-летний житель Омской области вышел из мест лишения свободы в 2015 году. За ним на три года установили административный надзор, по которому ему запрещалось покидать место жительства ночью или уезжать из дома, не предупредив органы внутренних дел.
В результате мужчина на протяжении года нарушал правила, появлялся в ночное время в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Его четыре раза привлекли к административной ответственности по чч. 1, 3 ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре), ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).