Жителя Омской области лишили свободы за прогулки по ночам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничений, установленных ему судом).

29-летний житель Омской области вышел из мест лишения свободы в 2015 году. За ним на три года установили административный надзор, по которому ему запрещалось покидать место жительства ночью или уезжать из дома, не предупредив органы внутренних дел.

В результате мужчина на протяжении года нарушал правила, появлялся в ночное время в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Его четыре раза привлекли к административной ответственности по чч. 1, 3 ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре), ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).