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08:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Жители Уфы жалуются на заваленные сугробами подъезды

За прошедшие несколько дней в Уфе снова выпало большое количество осадков.

Местные жители обеспокоены снежными завалами, которые порой мешают даже выйти из подъезда.

Фото очевидцев активно попадают в соцсети. Так, в группе «Черный список Уфа» подписчик поделился фотографией, где подъезд по адресу Мира, 1 завален сугробом. По словам очевидца, сотрудники ЖЭУ только через несколько часов провели ко входу в подъезд тропинку.

Еще одно фото попало в паблик БашДТП. Там, на улице Космонавтов, 7 выход из подъезда был полностью заблокирован снежной громадой.

Подписчики в комментариях предполагают, что причина таких сугробов — очистка крыши от снега.

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