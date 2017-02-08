Жители Уфы жалуются на заваленные сугробами подъезды
За прошедшие несколько дней в Уфе снова выпало большое количество осадков.
За прошедшие несколько дней в Уфе снова выпало большое количество осадков.
Местные жители обеспокоены снежными завалами, которые порой мешают даже выйти из подъезда.
Фото очевидцев активно попадают в соцсети. Так, в группе «Черный список Уфа» подписчик поделился фотографией, где подъезд по адресу Мира, 1 завален сугробом. По словам очевидца, сотрудники ЖЭУ только через несколько часов провели ко входу в подъезд тропинку.
Еще одно фото попало в паблик БашДТП. Там, на улице Космонавтов, 7 выход из подъезда был полностью заблокирован снежной громадой.
Подписчики в комментариях предполагают, что причина таких сугробов — очистка крыши от снега.